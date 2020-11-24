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Ученые рассказали, когда ждать в Украине миллион заболевших на COVID-19

По подсчетам ученых, в конце декабря в Украине будет больше миллиона заболевших на COVID-19

сегодня, 14:28
Автор:

Владимир Лавский

К концу года в Украине будет более миллиона случаев COVID-19, считают в Институте проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук. Данные ученых приводит издание "Корреспондент".

Ученые рассказали, когда ждать в Украине миллион заболевших на COVID-19

Так, до конца ноября показатель вырастет до 743 826 инфицированных, а еще через три недели — более миллиона больных. На данный момент, согласно официальной статистике, заболели 647 976 человек.

До конца ноября может быть примерно 12 649 умерших от COVID-19, примерно до 20 декабря — более 18 000. Сейчас — 11 263 умерших.

До конца ноября число вылеченных может быть 349 588, к 20 декабря — почти 600 000. Сейчас выздоровевших 299 358 человек.

Сейчас в Украине 337 355 случаев активных больных, а к концу года показатель может вырасти примерно до 550 000.

"С учетом того, что прошлый прогноз на неделю не продемонстрировал наличие каких-либо видимых сдвигов в тенденции развития эпидемии COVID-19 в Украине, вполне ожидаемо, что прогнозы показывают столь же негативное развитие эпидемиологической ситуации в стране в ближайшей перспективе", — отметил главный научный сотрудник Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Алексей Алехин.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ объяснила, почему в Украине провалилась медицинская реформа. 


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4298883-v-nanu-daly-prohnoz-po-koronavyrusu-do-kontsa-hoda
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