Ученые рассказали, когда ждать в Украине миллион заболевших на COVID-19

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Владимир Лавский
К концу года в Украине будет более миллиона случаев COVID-19, считают в Институте проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук. Данные ученых приводит издание "Корреспондент".
Так, до конца ноября показатель вырастет до 743 826 инфицированных, а еще через три недели — более миллиона больных. На данный момент, согласно официальной статистике, заболели 647 976 человек.
До конца ноября может быть примерно 12 649 умерших от COVID-19, примерно до 20 декабря — более 18 000. Сейчас — 11 263 умерших.
До конца ноября число вылеченных может быть 349 588, к 20 декабря — почти 600 000. Сейчас выздоровевших 299 358 человек.
Сейчас в Украине 337 355 случаев активных больных, а к концу года показатель может вырасти примерно до 550 000.
Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ объяснила, почему в Украине провалилась медицинская реформа.
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