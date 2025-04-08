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Ученые определили самое красивое мужское имя: сколько людей с этим именем есть в Украине

Это самое красивое мужское имя по версии ученых.

сегодня, 15:10
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Автор:
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Slava Kot

Какое мужское имя звучит, как самое приятное для человеческого уха? Этот вопрос заинтересовал не только родителей, но и лингвистов. Ответ на него попытались найти исследователи из Великобритании, назвавшие два самых красивых имена для мальчиков.

Ученые определили самое красивое мужское имя: сколько людей с этим именем есть в Украине

Ученые назвали самое красивое мужское имя

Платформа My 1st Years совместно с лингвистом из Бирмингемского университета доктором Бодо Винтером провели масштабное исследование в Великобритании и США, где определили самые красивые имена обеих стран.

Они изучили фонетику популярных мужских имен, чтобы выяснить, какие из них вызывают больше положительных эмоций. Ученые сосредоточились на звуковой символике – разделе лингвистики, изучающем, как определенные звуки влияют на наше восприятие.

"Наши результаты показывают, что определенные звуки в именах могут вызвать конкретные чувства и ассоциации", — пояснил доктор Винтер.

По его словам, победителями исследования стали имена, которые для человеческого слуха звучат наиболее гармонично.

По результатам исследований самым красивым именем для мальчиков в США признано имя Мэтью. Оно происходит из иврита и означает "дар Божий". Интересно, что в Украине имя Мэтью встречается редко — в государственном реестре числится только один человек с таким именем. В то же время украинский аналог Матвей намного более распространен — 1373 украинца являются носителями этого мужского имени.

В Великобритании же пальму первенства завоевало имя Зейн. Оно имеет арабское происхождение и переводится как "красивый" или "красивый". В Украине имя Зейн также встречается, однако довольно редко – его имеют только два человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали самое красивое женское имя. Оно оказалось популярным в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какое самое длинное имя и фамилию в Украине.



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