Ученые определили самое красивое мужское имя: сколько людей с этим именем есть в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Какое мужское имя звучит, как самое приятное для человеческого уха? Этот вопрос заинтересовал не только родителей, но и лингвистов. Ответ на него попытались найти исследователи из Великобритании, назвавшие два самых красивых имена для мальчиков.
Ученые назвали самое красивое мужское имя
Платформа My 1st Years совместно с лингвистом из Бирмингемского университета доктором Бодо Винтером провели масштабное исследование в Великобритании и США, где определили самые красивые имена обеих стран.
Они изучили фонетику популярных мужских имен, чтобы выяснить, какие из них вызывают больше положительных эмоций. Ученые сосредоточились на звуковой символике – разделе лингвистики, изучающем, как определенные звуки влияют на наше восприятие.
По его словам, победителями исследования стали имена, которые для человеческого слуха звучат наиболее гармонично.
По результатам исследований самым красивым именем для мальчиков в США признано имя Мэтью. Оно происходит из иврита и означает "дар Божий". Интересно, что в Украине имя Мэтью встречается редко — в государственном реестре числится только один человек с таким именем. В то же время украинский аналог Матвей намного более распространен — 1373 украинца являются носителями этого мужского имени.
В Великобритании же пальму первенства завоевало имя Зейн. Оно имеет арабское происхождение и переводится как "красивый" или "красивый". В Украине имя Зейн также встречается, однако довольно редко – его имеют только два человека.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали самое красивое женское имя. Оно оказалось популярным в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, какое самое длинное имя и фамилию в Украине.
Новости