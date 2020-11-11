Ученые назвали места, в которых легче всего подхватить коронавирус

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Елизавета Черных
Ученым из Стэнфордского университета удалось выяснить, в каких местах людям проще всего заразиться коронавирусом. Об этом сообщает издание CNN.
ФОТО: Из открытого источника
В ходе исследования ученые проанализировали данные с телефонов более 90 миллионов жителей Соединенных Штатов Америки. Исследователи получили данные о местонахождении американцев, а затем сравнили статистические данные о количестве заражения COVID-19 в районах, где они часто бывали. В результате этого ученым удалось выделить, по их мнению, самые опасные места, где проще всего подхватить коронавирусную инфекцию.
В список мест попали заведения общественного питания, спортзалы, религиозные учреждения, гостиницы, а также продуктовые магазины.
Ученые также уверяют, что людям с более низким доходом проще заразиться COVID-19.
Как сообщали "Комментарии" ранее, каждый пятый, кто поборол коронавирус, имеет психические расстройства.
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