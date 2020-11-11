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Ученые назвали места, в которых легче всего подхватить коронавирус

Сокращение заполняемости в этих местах поможет существенно замедлить распространение COVID-19

сегодня, 18:42
Автор:

Елизавета Черных

Ученым из Стэнфордского университета удалось выяснить, в каких местах людям проще всего заразиться коронавирусом. Об этом сообщает издание CNN. 

Ученые назвали места, в которых легче всего подхватить коронавирус

ФОТО: Из открытого источника

В ходе исследования ученые проанализировали данные с телефонов более 90 миллионов жителей Соединенных Штатов Америки. Исследователи получили данные о местонахождении американцев, а затем сравнили статистические данные о количестве заражения COVID-19 в районах, где они часто бывали. В результате этого ученым удалось выделить, по их мнению, самые опасные места, где проще всего подхватить коронавирусную инфекцию. 

В список мест попали заведения общественного питания, спортзалы, религиозные учреждения, гостиницы, а также продуктовые магазины. 

Ученые также уверяют, что людям с более низким доходом проще заразиться COVID-19.

"Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, которые посещают люди с низким доходом, в среднем на 60% больше людей на квадратный фут, а посетители остаются там на 17% дольше", — объяснили исследователи.

Как сообщали "Комментарии" ранее, каждый пятый, кто поборол коронавирус, имеет психические расстройства.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/10/health/covid-19-modeling-high-risk-places-study-wellness/index.html
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