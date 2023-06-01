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Участник «Поймай барыгу» произвел контрольную закупку

Военный помог поймать наркоторговца и получил вознаграждение от проекта «Поймай барыгу».

сегодня, 18:22
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Автор:

Slava Kot








Разоблачить торговца запрещенными веществами помог военнослужащий. Об этом сообщают организаторы акции "Поймай барыгу" на сайте проекта. Молодой парень подметил, что среди бойцов его подразделения распространяют наркотики. Все происходило в тылу, во время командировки военных в одну из областей страны.

Участник «Поймай барыгу» произвел контрольную закупку

Участник «Поймай барыгу» произвел контрольную закупку

Участник акции смог самостоятельно выйти на наркодилера, сразу обратился в полицию и под их руководством провел контрольную закупку.


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Петр, участник акции "Поймай барыгу"

В контрольной закупке участвовал непосредственно я, меня построили местные ребята, которые баловались наркотиками, я втерся к ним в доверие, пообщался буквально полдня и они уже меня, мы поехали покупать. Сама закупка происходила у него в машине, он был довольно бесстрашен, он был единственный в городе, не скрывался. Параллельно это всем наблюдали работники правоохранительных органов.

После удачной операции военный обратился к организаторам акции "Поймай барыгу", предоставил все необходимые документы и видеоматериалы. Как только дилер был задержан, участник получил денежное вознаграждение на карту.

Напомним, акция "Поймай барыгу" действует на территории всей страны. Организаторы выплачивают деньги за разоблачение торговцев и производителей наркотиков всем, кто сотрудничает с полицией и дает доказательства открытия уголовного производства. Все условия акции выложены на сайте проекта, там также указаны расценки – наибольшую сумму, один миллион гривен, обещают за разоблачение нарколаборатории, в которой будут изъяты от тридцати килограммов тяжелых наркотиков.



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Источник: https://spiymaibarigu.com.ua/news/17
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