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Slava Kot
Разоблачить торговца запрещенными веществами помог военнослужащий. Об этом сообщают организаторы акции "Поймай барыгу" на сайте проекта. Молодой парень подметил, что среди бойцов его подразделения распространяют наркотики. Все происходило в тылу, во время командировки военных в одну из областей страны.
Участник «Поймай барыгу» произвел контрольную закупку
Участник акции смог самостоятельно выйти на наркодилера, сразу обратился в полицию и под их руководством провел контрольную закупку.
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Петр, участник акции "Поймай барыгу"
После удачной операции военный обратился к организаторам акции "Поймай барыгу", предоставил все необходимые документы и видеоматериалы. Как только дилер был задержан, участник получил денежное вознаграждение на карту.
Напомним, акция "Поймай барыгу" действует на территории всей страны. Организаторы выплачивают деньги за разоблачение торговцев и производителей наркотиков всем, кто сотрудничает с полицией и дает доказательства открытия уголовного производства. Все условия акции выложены на сайте проекта, там также указаны расценки – наибольшую сумму, один миллион гривен, обещают за разоблачение нарколаборатории, в которой будут изъяты от тридцати килограммов тяжелых наркотиков.
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