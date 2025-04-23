Участие Залужного в президентских выборах: эксперт ошеломил прогнозом результатов

В президентской гонке Владимиру Зеленскому сейчас противостоит лишь один реальный конкурент — бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и, по словам социолога Владимира Паниотто, именно у него есть сейчас более высокие шансы на победу. Об этом гендиректор Киевского международного института социологии рассказал в интервью РБК-Украина.

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Паниотто подчеркнул, что КМИС сознательно не публикует результаты электоральных рейтингов, поскольку выборы в условиях войны или даже в период потенциального перемирия, на которое рассчитывает Дональд Трамп, маловероятны. Распространение таких данных, по мнению эксперта, только подогревает политическое напряжение и может играть врагу на руку.

Он также отметил, что, в отличие от показателей поддержки или доверия, результаты электоральных опросов зависят от состава участников избирательной гонки. В частности, согласно исследованиям, которые он видел, во второй тур, вероятно, выйдут Зеленский и Залужный и победа, согласно этим прогнозам, на стороне последнего. Впрочем, Паниотто подвергает сомнению сам факт участия обоих в выборах.

"Будет ли баллотироваться Залужный? И пойдет ли снова в президенты Зеленский?",- подчеркнул эксперт.

Комментируя предполагаемую предвыборную кампанию, социолог отметил, что в такой ситуации активизируется не только борьба за голоса, но поиск компромата.

"Например, начнут спрашивать, почему во время войны Залужный защищал диссертацию у Кивалова? Было ли у него на это время? И как это повлияет на восприятие его фигуры?", — рассуждает Паниотто.

Также остается неизвестным, появятся ли другие военные, которые смогут откусить часть его рейтинга.

В итоге, отметил социолог, определяющим фактором для предстоящих выборов станет завершение войны. Это повлияет и на политические перспективы Зеленского, и на его решение по участию в следующей кампании.

"Если Залужный не пойдет на выборы, то Зеленский получит существенное преимущество. На сегодняшний день у него фактически нет серьезных конкурентов. Хотя, вероятно, в гонке могут принять участие и такие политики, как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, их шансы на победу крайне невысокие. Скорее всего, на сцену выйдут новые политические.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Валерий Залужный остается главным фактором неопределенности по поводу предстоящих выборов, и сам он не спешит раскрывать свои намерения, обсуждая ситуацию с политическими представителями Киева.