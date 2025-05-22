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Убийство Портнова в Мадриде: стали известны важные детали расследования дела

Испанские правоохранители сотрудничают с украинским посольством в расследовании убийства пророссийского политика

22 мая 2025, 16:00
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Клименко Елена

В Мадриде продолжается расследование убийства Андрея Портнова, бывшего советника президента Виктора Януковича. Инцидент произошел 21 мая 2025 года в пригороде Позуэло-де-Алларкон, когда Портнов, оставив своих дочерей в школе, был застрелен возле своего автомобиля. Нападавшие скрылись с места происшествия, и полиция начала широкомасштабную операцию по поиску преступников, включая использование вертолетов и дронов для обследования территории.

Убийство Портнова в Мадриде: стали известны важные детали расследования дела

Андрей Портнов. Фото: 24 Канал

Портнов, получивший временное убежище в Испании после начала войны в Украине, был известен своей пророссийской позицией и связями с Кремлем. В 2021 году он попал под санкции США за коррупцию и нарушение прав человека. В Испании он проживал вместе с семьей в элитном районе Ла-Моралеха. Расследование продолжается, и полиция проверяет записи с камер наблюдения и допрашивает свидетелей.

Министерство иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами и ожидает дополнительной информации о развитии дела. Посольство Украины в Испании активно сотрудничает с местными властями по выяснению всех обстоятельств инцидента.

Как уже писал портал "Комментарии", командир экипажа БПЛА Роман Синицын еще в 2023 году предусмотрел, что замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова могут ликвидировать.

Роман Синицын в сообщении от 31 декабря 2023 прогнозировал возможное убийство Андрея Портнова. По его словам, Портнова ликвидируют подобно тому, как был убит бывший народный депутат и коллаборант Илья Кива.



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