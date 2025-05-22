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Убийство Портнова предвидили еще несколько лет назад: детали

Роман Синицын прогнозировал убийство Андрея Портнова.

22 мая 2025, 09:15
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Slava Kot

Командир экипажа БПЛА Роман Синицын еще в 2023 году предусмотрел, что заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова могут ликвидировать.

Убийство Портнова предвидили еще несколько лет назад: детали

Андрей Портнов. Фото: LIGA.net

Роман Синицын в сообщении от 31 декабря 2023 прогнозировал возможное убийство Андрея Портнова. По его словам, Портнова ликвидируют подобно тому, как был убит бывший народный депутат и коллаборант Илья Кива.

"Запомните, потому что многие забыли: Ринат Ахметов — криминальный преступник и русня, подогревшая и спонсировавшая сепаратистские движения на Донбассе в 13-14. Сядет, бизнес-империю подерибанят. Андрей Портнов – калиброванная русня и мразь, один из архитекторов "крымского референдума". Этот не сядет, этого просто й*бнут как киву", — писал Синицын.

Андрей Портнов – украинский пророссийский политик, который был убить 21 мая 2025 года в пригороде Мадрида. Нападающий сделал пять выстрелов: одна пуля попала в шею Портнова со спины, после чего он упал лицом вниз, а последний, пятый выстрел, был произведен в голову. Правоохранители рассматривают две основные версии убийства: сведение счетов в рамках организованной преступности или политически мотивированное убийство.

Роман Синицын – украинский общественный деятель, волонтер, который до конца 2023 года был руководителем военного направления Фонда Сергея Притулы. На май 2025 командир разведывательного подразделения, управляющих беспилотниками тактического уровня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о неожиданной версии убийства Портнова.

Также "Комментарии" писали, что Арестович предположил, что за убийством Портнова стоит Зеленский.



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Источник: https://x.com/sinicynr/status/1741378631807434868
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