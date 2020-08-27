Убийца Джона Леннона попросился на свободу

Убийца Джона Леннона - Марк Чепмен - снова попросился на свободу. Он направил соответствующее ходатайство в Комиссию по условно-досрочному освобождению. Однако снова получил отказ, пишет TMZ.

Одного из основателей британской музыкальной группы "The Beatles" Чепмен застрелил в 1980 году. В Джона Леннона он выстрелил 5 раз возле его дома в Нью-Йорке. Музыкант умер в карете скорой помощи от потери крови. А сам убийца получил вскоре пожизненное заключение с правом через 20 лет попросить об освобождении.

Марк Чепмен. Фото: EPA/NYSDOCS

С тех пор Чепмен уже 11 раз пытался выйти на свободу. Каждый раз он подавал прошение в Комиссию по УДО, но всегда получал отказ. В последний раз это произошло в 2018 году. Тогда его не выпустили, поскольку посчитали опасным для общества. Против освобождения Чепмена выступает и вдова Леннона - Йоко Оно. Письмо с просьбой оставить убийцу за решеткой она отправила в Комиссию незадолго до ее заседания.

Теперь просить об освобождении Марк Чепмен сможет лишь через 2 года - в 2022-м. Напомним, что осужденному сейчас 65 лет.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что с молотка пустили уникальные круглые очки Джона Леннона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!