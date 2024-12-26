Убежать не удастся: прокуратура требует оставить Борисова в СИЗО без залога

Бывший начальник Одесского территориального центра комплектования (ТЦК) Евгений Борисов в ближайшее время узнает, останется ли он в СИЗО без внесения залога. Об этом сообщила советница Государственного бюро расследований (ДБР) Татьяна Сапьян во время телемарафона. По ее словам, прокуратура будет настаивать на столь строгом мероприятии, учитывая риски побега обвиняемого.

Евгения Борисова могут оставить в СИЗО без права на залог

"Сторона обвинения будет просить суд оставить Борисова под стражей без каких-либо альтернатив. Мы с вами понимаем, что экспосадовец при его достатке на сегодняшний день, при знакомствах, при том, что он находится длительное время в следственном изоляторе, его адвокаты делают все, чтобы уменьшить сумму заставы, и он мог попасть на свободу и, как мы отмечали ранее, попытаться уйти от следствия – подчеркнула Сапьян.

Борисов был задержан летом 2023 года, когда он уже был отстранен от должности. Его подозревают в незаконном обогащении. Расследование установило, что он владеет элитной недвижимостью, дорогими автомобилями, а также имеет значительные денежные активы. Часть имущества записана на его родственников.

Резонанс по делу начался весной 2023 года. Тогда Борисова уволили с должности, а затем задержали в Киеве. В начале 2024 года обвинительный акт был передан в суд.

Представители ДБР объясняют, что Борисов, имея значительные ресурсы, может попытаться повлиять на расследование или избежать наказания, если его отпустят под залог. Его адвокаты уже подали ходатайство об уменьшении суммы залога, но прокуратура отмечает, что это только создаст дополнительные риски.

Ранее "Комментарии" писали, что на днях в сети интернет распространялась информация об ужасном случае в ТЦК Одессы. Сообщалось, что гражданский мужчина пытался уволить из ТЦК своего сына, один "получил шар". Сообщалось, что якобы мужчину застрелили.