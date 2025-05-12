У Зеленского выступили из категорическим заявлением по поводу переговоров в Стамбуле: детали

Украина вместе со своими союзниками придерживается четкой стратегии: сначала прекращение боевых действий, а потом уже переговоры. В то же время, Россия будет пытаться использовать процесс переговоров для собственных манипуляций и обхода санкций, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью для РБК-Украина.

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Отвечая на вопрос о возможности ведения переговоров с Россией без прекращения огня даже при поддержке Соединенных Штатов, Ермак подчеркнул, что Украине уже хорошо известен результат подобных инициатив.

"Однако важно учитывать, что такой формат может повлиять на безопасность в регионе, особенно для США и Европы",— добавил он.

Ермак также отметил, что Россия может попытаться использовать переговоры как инструмент для отмены санкций и манипулирования ситуацией, стремясь ввести всех в заблуждение. Он задал вопрос: готовы ли к этому Европа и США? Конечно, нет.

"Наш подход с партнерами единственный: сначала ceasefire, потом переговоры. Это подтверждают последние заявления с обеих сторон Атлантики," — пояснил Ермак.

Как известно, 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг идею о прекращении огня, предложив возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Утром Владимир Зеленский поддержал идею диалога, но подчеркнул, что Россия должна подтвердить остановку боевых действий с 12 мая, согласно предложениям Украины, США и "коалиции решительных". Вскоре Турция официально заявила о готовности помочь Украине и России в достижении мира и прекращении огня.

Специальный представитель Трампа в Украине Кит Келлог отметил, что перед переговорами Киев и Москва должны договориться о прекращении огня.

Портал "Комментарии" писал, что для того, чтобы фраза "буду ждать Путина в Стамбуле лично" не воспринималась как выпендреж, украинским властям надо с понедельника что-то срочно думать с Решением СНБО от 30 сентября 2022 года и Указом Президента от 4 октября 2022 года. невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным". Об этом у себя в Facebook пишет известный журналист и телеведущий Остап Дроздов.