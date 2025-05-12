У Зеленского выступили из категорическим заявлением по поводу переговоров в Стамбуле: детали

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Украина вместе со своими союзниками придерживается четкой стратегии: сначала прекращение боевых действий, а потом уже переговоры. В то же время, Россия будет пытаться использовать процесс переговоров для собственных манипуляций и обхода санкций, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью для РБК-Украина.
Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос о возможности ведения переговоров с Россией без прекращения огня даже при поддержке Соединенных Штатов, Ермак подчеркнул, что Украине уже хорошо известен результат подобных инициатив.
Ермак также отметил, что Россия может попытаться использовать переговоры как инструмент для отмены санкций и манипулирования ситуацией, стремясь ввести всех в заблуждение. Он задал вопрос: готовы ли к этому Европа и США? Конечно, нет.
Как известно, 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг идею о прекращении огня, предложив возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Утром Владимир Зеленский поддержал идею диалога, но подчеркнул, что Россия должна подтвердить остановку боевых действий с 12 мая, согласно предложениям Украины, США и "коалиции решительных". Вскоре Турция официально заявила о готовности помочь Украине и России в достижении мира и прекращении огня.
Специальный представитель Трампа в Украине Кит Келлог отметил, что перед переговорами Киев и Москва должны договориться о прекращении огня.
Портал "Комментарии" писал, что для того, чтобы фраза "буду ждать Путина в Стамбуле лично" не воспринималась как выпендреж, украинским властям надо с понедельника что-то срочно думать с Решением СНБО от 30 сентября 2022 года и Указом Президента от 4 октября 2022 года. невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным". Об этом у себя в Facebook пишет известный журналист и телеведущий Остап Дроздов.
Новости