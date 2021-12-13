У Зеленского рассказали, что ждет жителей Донбасса, получивших российские паспорта

Украина не считает действующими паспорта РФ, которые насильно вручались гражданам Украины в ОРДЛО и аннексированном Крыму. Следовательно, эти граждане не смогут воспользоваться законом о множественном гражданстве, который анонсировал президент Украины. Как передает портал "Комментарии", такую позицию в эфире телеканала "Дом" озвучил представитель президента в КС Федор Вениславский.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

На Банковой отметили, Украина не может воспринимать факт приобретения иностранного гражданства украинцами, которые получили российские паспорта насильственным путем на неподконтрольном украинской власти Донбассе. Люди могли пойти на такой шаг не со своих личных побуждений, потому что им могло что-либо угрожать. Немало наших соотечественников решили остаться жить на оккупированной территории. Потому для того, чтобы выжить – приняли условия агрессора.

Вениславский уточнил, сегодня позиция власти такова, что после того, как Украина возвратит контроль над временно оккупированными территориями, то все те украинцы, которые сегодня имеют российские паспорта и проживают в ОРДЛО или Крыму, смогут добровольно отказаться от этих паспортов, если укажут, что эти документы были получены насильственным путем. В таком случае их украинскому гражданству ничего не угрожает.

Федор Вениславский обратил внимание, что в инициативе президента Зеленского о множественном гражданстве как раз главной строкой сказано, что этот закон не распространится на тех, кто имеет документы РФ. Неслучайно на это было сделано главный акцент. Если говорить простым языком, то гражданин Украины не может в руках держать сразу два паспорта – украинский и российский.

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