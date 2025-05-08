У Зеленского объяснили Келлогу, кого нужно заставлять идти на мир

Суть проблемы заключается не в том, готова ли Украина поддержать идею прекращения войны или создания демилитаризованной зоны, а в том, что именно Россия не намерена останавливать боевые действия. Этот факт признают даже в Соединенных Штатах, заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, спецпредставитель Белого дома Кит Келлог открыто признает, что российская сторона не демонстрирует готовность к миру, и это, по мнению советника, является ключевым моментом. Это ставит под сомнение, кто действительно блокирует диалог и дальнейшее мирное урегулирование конфликта.

Он отметил, что если Запад откажется активно влиять на ситуацию, это может иметь негативные последствия для его собственной международной репутации. В таком случае, считает Подоляк, на геополитической арене могут активизироваться другие игроки, в частности Китай.

"Россию нужно принуждать к миру, а не озвучивать просьбы к ней. И это предполагает совсем другие подходы, другие методы. Учитывая темперамент Дональда Трампа, я не исключаю, что такой подход может быть реализован в ближайшее время", — добавил советник.

7 мая спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что Киев вроде бы согласился на идею создания демилитаризованной зоны под общим контролем обеих сторон — хотя это заявление вызвало противоречивые оценки в украинском политикуме.

Портал "Комментарии" писал, что Украина дала согласие на введение немедленного всеобъемлющего перемирия, охватывающего сушу, море и воздушное пространство. Запланированное как временный шаг на 30 дней, это перемирие может быть продлено при необходимости. Однако инициативу тормозит нежелание российского президента Владимира Путина принять предложение. Об этом заявил Кит Келлог, специальный представитель президента США Дональда Трампа.