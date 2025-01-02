У Зеленского назвали событие, которое теперь может определить итог всей войны

Как передает портал "Комментарии", на Банковой подчеркивают важность остановки транзита российского газа через Украину. В частности, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "вчерашнее безусловное историческое поражение Москвы произошло не на поле боя, но в конце концов оно может определить итог всей войны".

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Михаил Подоляк подчеркнул, что исторически Советский Союз и его "осколок" в форме РФ пытался контролировать Европу через культурное влияние, военную угрозу и поставки дешевого углеводородного топлива. Однако, все эти рычаги теперь потеряли эффективность.

"Упадок российской культуры начался в 2014 году из-за подлой аннексии Крыма. Тогда рвать связи с империей стали не только украинцы, не только европейцы, но и самые умные представители российской элиты", — отметил Михаил Подоляк.

По словам спикера, после окончательного прекращения транзита российского газа через территорию Украины завершился полувековой период "газового шантажа" Европы. Объем поставок со 130 миллиардов кубометров упал до нуля. Некогда самая дорогая компания мира "Газпром" приближается к банкротству.

Советник главы ОП считает, что остановка газового транзита ударит по финансированию российской агрессии против Украины.

"Но самое главное — что убрана сила, которая давала московской империи возможность манипулировать европейскими политиками и целыми странами. Новая система безопасности Европы должна основываться среди прочего и на новой энергетической политике", — подчеркнул Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — одно из самых больших поражений Москвы: Владимир Зеленский сделал заявление об ударе по Кремлю.



