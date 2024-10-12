У Зеленского назвали самую важную встречу президента за время большой войны

На Банковой раскрыли детали переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине. Как передает портал "Комментарии", о деталях переговоров говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: сайт Офиса президента Украины

В ОП акцентировали, что это уже третья встреча Зеленского с Шольцом за осень 2024 года, но сам украинский лидер ее считает "самой важной за все время полномасштабного российского вторжения".

Владимир Зеленский раскрыл Олафу Шольцу детали "плана победы" и объяснил, что он является "мостиком" к результативному Саммиту мира – чтобы усилить позиции Украины и создать условия для того, чтобы поставить точку в войне.

Также речь шла о реализации положений двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Германией в течение следующего года, работе совместных предприятий по ремонту бронетехники на территории Украины и запуске совместного производства вооружений.

"Владимир Зеленский также предложил Олафу Шольцу рассмотреть возможность финансирования украинского производства дальнобойных средств", – отмечают в коммюнике.

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