У заявлений Заболотной нет никаких оснований – в «Домосфере» отвергли заявления о «захвате» Art Ukraine Gallery

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Администрация торгового центра "Домосфера" заявила, что не имеет никакого конфликта с Наталией Заболотной, которая сообщила о якобы "рейдерском захвате" Art Ukraine Gallery в их помещении. Также в ТЦ сообщили, что заявления Заболотной являются "исключительно ее личной инициативой и не имеют никаких юридических или договорных оснований".
Art Ukraine Gallery (фото из открытых источников)
В ТЦ "Домосфера" отметили, что с 2019 года на их территории работает культурное пространство D.HUB для развития современного искусства и с 2023 года они заключили договор о предоставлении услуг по размещению экспозиции с ФЛП Наталией Заболотной, которая стала организовывать выставки в пространстве D.HUB под названием Art Ukraine.
Также администрация подчеркнула, что ТРЦ "Домосфера" никогда не имела и не имеет юридических отношений с юридическим лицом под брендом Art Ukraine Gallery.
Напомним, в общественной организации "Ощути", которая участвовала в совместной благотворительной деятельности с Наталией Заболотной, отвергли обвинения последней по поводу якобы захвата Art Ukraine Gallery. Глава ОО "Почувствуй" Людмила Пышная заявила, что Заболотная пытается привлечь ее к ситуации с продлением договорных отношений между ТЦ "Домосфера" и ФЛП Наталья Заболотная.
Новости