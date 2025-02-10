У заявлений Заболотной нет никаких оснований – в «Домосфере» отвергли заявления о «захвате» Art Ukraine Gallery

Администрация торгового центра "Домосфера" заявила, что не имеет никакого конфликта с Наталией Заболотной, которая сообщила о якобы "рейдерском захвате" Art Ukraine Gallery в их помещении. Также в ТЦ сообщили, что заявления Заболотной являются "исключительно ее личной инициативой и не имеют никаких юридических или договорных оснований".

Art Ukraine Gallery (фото из открытых источников)

В ТЦ "Домосфера" отметили, что с 2019 года на их территории работает культурное пространство D.HUB для развития современного искусства и с 2023 года они заключили договор о предоставлении услуг по размещению экспозиции с ФЛП Наталией Заболотной, которая стала организовывать выставки в пространстве D.HUB под названием Art Ukraine.

"Проект не имел коммерческой составляющей и все его партнеры пользовались пространством на символических условиях. ФЛП Заболотная платила 1 000 грн/мес за пользование площадью более 1 700 м² с оборудованием и мебелью. Договор завершился в декабре 2024 года, и согласно договоренностям, сотрудничество не было продолжено… Решение не продолжать сотрудничество с Наталией Заболотной принято в связи с тем, что ее подход к использованию пространства перестал соответствовать начальной концепции проекта, которая предусматривала исключительно благотворительный формат. Это стандартное завершение договорных отношений, которое не может являться основанием для спекуляций в публичном пространстве", — говорится в заявлении администрации ТЦ.

Также администрация подчеркнула, что ТРЦ "Домосфера" никогда не имела и не имеет юридических отношений с юридическим лицом под брендом Art Ukraine Gallery.

"Ни один из художников, участвовавших в выставочной деятельности D.HUB, не заявил о намерении покинуть пространство, поэтому ТЦ продолжает сотрудничать с художниками и заключать новые договоры экспозиции", — говорится в сообщении.

Напомним, в общественной организации "Ощути", которая участвовала в совместной благотворительной деятельности с Наталией Заболотной, отвергли обвинения последней по поводу якобы захвата Art Ukraine Gallery. Глава ОО "Почувствуй" Людмила Пышная заявила, что Заболотная пытается привлечь ее к ситуации с продлением договорных отношений между ТЦ "Домосфера" и ФЛП Наталья Заболотная.