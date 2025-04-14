У Украины могут возникнуть трудности с ракетами Storm Shadow: в чем причина

Цепочка военных поставок от Европы Украине имеет одну из своих линий фронта в историческом городе Бурж в центральной Франции. Здесь Европейский концерн MBDA производит крылатые ракеты Storm Shadow/Scalp и Aster. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Ракета Storm Shadow. Фото из открытых источников

Отмечается, что за последние три года концерн вложил значительные средства для модернизации оборудования и добавил сотни рабочих, чтобы ускорить выпуск продукции на фоне высокого спроса, который поднял заказы до рекордного уровня.

MBDA столкнулась с сильным давлением со стороны французских военных, требующих быстрее направлять свои дальнобойные ракеты Aster. Однако сложный процесс производства Aster является показательным примером. Незаконченное оружие перевозится через Альпы между Францией и Италией несколько раз для разных этапов производства, что добавляет месяцы при незначительной промышленной выгоде.

Такие проблемы было бы "довольно легко решить", если бы MBDA была обычной компанией. Но для трансграничной оборонной группы, которой нужно было сбалансировать интересы своих акционеров — Airbus и британская BAE Systems владеют по 37,5%, а итальянская Leonardo — 25%, — а также военных, которым она служит, это гораздо сложнее.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники научились применять различные виды прикрытия, чтобы ракеты Storm Shadow/SCALP долетали до целей на фронте или на территории врага. Об этом в эфире телеканала "Новости.Live" рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер отметил, данные ракеты отлично уничтожают технику, склады, боеприпасы противника.

При этом Юрий Игнат согласился с тем, что россияне могут сбить крылатую ракету, но Силы обороны имеют свои секреты, как оставить россиян ни с чем.



