У Украины есть перспектива стать газовым хабом Восточной Европы

Украина наращивает добычу газа даже в непростых условиях войны, что способствует усилению ее энергетической независимости. Благодаря модернизации и привлечению иностранных партнеров отрасль продолжает работать на полную мощность.

Газовые трубы. Фото из открытых источников

Заместитель Министра энергетики Николай Колесник отмечает, что достаточное количество газа украинской добычи критически важно для стабильного прохождения отопительного сезона. Это позволяет Украине снизить зависимость от импорта газа и открывает перспективы стать ключевым игроком на рынке Восточной Европы.

Усиление добычи природного газа стало возможным благодаря модернизации оборудования и внедрению новейших технологий. Украинские и зарубежные энергетические компании объединяют усилия по освоению новых месторождений, что позволяет расширять ресурсную базу страны.

С начала полномасштабной войны украинская газовая отрасль столкнулась с большим трудом, включая временное прекращение добычи на многих месторождениях на востоке страны. В то же время, война стала толчком для внедрения критически важных реформ и инвестиций, которые повышают энергетическую безопасность и укрепляют позиции Украины в глобальной энергетике.

Напомним, с приближением зимы 2024-2025 годов компания "Укрэнерго" анализирует несколько вариантов развития событий, один из которых предусматривает серьезные ограничения энергоснабжения. Прогнозы учитывают возможность массированных обстрелов критической инфраструктуры, что может существенно усложнить зимний период для энергосистемы страны.