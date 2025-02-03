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У украинцев изменилось отношение к Трампу после того, как он стал президентом

Большинство украинцев негативно или безразлично относятся к Дональду Трампу.

сегодня, 15:55
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Автор:
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Slava Kot

Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал закончить войну через 24 часа. Впоследствии он уменьшил свои амбиции, указывая только, что завершить войну в Украине планирует быстро. Компания Active Group провела исследования и выяснила, как изменилось отношение украинцев к Дональду Трампу с его приходом на пост президента США.

У украинцев изменилось отношение к Трампу после того, как он стал президентом

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Согласно результатам опроса Active Group, более 20% украинцев изменили свое отношение к Дональду Трампу. 10,9% респондентов отметили, что имели положительное отношение к Трампу, однако в последнее время оно ухудшилось. Еще 10,7% опрошенных ответили, что негативно относились к Дональду Трампу, однако после его вступление в должность президента отношение улучшилось.

Остальные респонденты отметили, что не изменили отношения к Трампу. 11,9% как относились к президенту США положительно, так и остались с таким чувством. Остальные 29,9% определили, что не изменили отношения к Трампу и продолжают к нему относиться негативно.

Таким образом, в Украине 22,8% украинцев положительно относятся к Трампу. В то время как негативно к президенту США относятся 40,6% респондентов. Еще 19,4% опрошенных выразили безразличие в отношении Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали один приемлемый пункт "мирного плана" Трампа. В то время как другие возможные варианты большинство украинцев отвергают и считают неприемлемыми условиями для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп после инаугурации не сдержал главного обещания по Украине — закончить войну в течение 24 часов после вступления в должность президента США.



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