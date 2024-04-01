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У украинцев изменилось мнение о восстановлении ядерного потенциала Украины

Украинцы имеют рекордно высокий показатель поддержки возвращения Украине ядерного статуса.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Более половины украинцев считают, что для обеспечения собственного суверенитета и территориальной целостности Украина должна восстановить ядерный потенциал. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социальной и политической психологии НАПН Украины.

У украинцев изменилось мнение о восстановлении ядерного потенциала Украины

Украинцы поддерживают возвращение ядерного статуса в Украину. Фото из открытых источников

Согласно опросу Института социальной и политической психологии, 54,4% украинцев поддерживают восстановление своего ядерного потенциала. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Меньше всего сторонников восстановления ядерного статуса Украины было в феврале 2022 – 37,1%.

Против восстановления ядерного потенциала Украины выступают 14,6% респондентов, что является рекордно низким показателем. Больше всего противников ядерного статуса Украины было в 2014 году – 26,5% опрошенных.

Также значительная часть украинцев не определилась в этом вопросе. За последние 10 лет вариант "затрудняюсь ответить" относительно ядерного статуса Украины колеблется в пределах 31-37%.

У украинцев изменилось мнение о восстановлении ядерного потенциала Украины - фото 2

Сколько украинцев поддерживает обновление ядерного потенциала Украины. Опрос Института социальной и политической психологии

Больше всего сторонников восстановления ядерного потенциала Украины находятся на юге и западе – 75% и 62% соответственно.

Напомним, что Украина одна из первых стран мира, потерявшая ядерный статус. Это произошло 2 июня 1996 года. Украина подписала международное соглашение "Будапештский меморандум", согласно которому после потери ядерного статуса Украина получала гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по количеству ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Германии, где заявили, что Олаф Шольц остановил ядерный удар по Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VwWATXUDkdc&t=20s&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Обсуждения

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Партия 5.10

сегодня, 11:45

Зьисть то вино зьисть, алэ хтож йому дасть

укроесесман

сегодня, 11:24

невже журнолизди і опитувачі настільки тупі, що питають таку відверту ху-ню????? ви, дебілоїди НАПНуті, спитайте краще зєлю і його 5-6 ехвективних менеджерів ДЕ ПАТРОННІ І СНАРЯДНІ ЗАВОДИ!!!!! дебіли....


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