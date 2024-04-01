У украинцев изменилось мнение о восстановлении ядерного потенциала Украины

Более половины украинцев считают, что для обеспечения собственного суверенитета и территориальной целостности Украина должна восстановить ядерный потенциал. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социальной и политической психологии НАПН Украины.



Украинцы поддерживают возвращение ядерного статуса в Украину. Фото из открытых источников

Согласно опросу Института социальной и политической психологии, 54,4% украинцев поддерживают восстановление своего ядерного потенциала. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Меньше всего сторонников восстановления ядерного статуса Украины было в феврале 2022 – 37,1%.

Против восстановления ядерного потенциала Украины выступают 14,6% респондентов, что является рекордно низким показателем. Больше всего противников ядерного статуса Украины было в 2014 году – 26,5% опрошенных.

Также значительная часть украинцев не определилась в этом вопросе. За последние 10 лет вариант "затрудняюсь ответить" относительно ядерного статуса Украины колеблется в пределах 31-37%.

Сколько украинцев поддерживает обновление ядерного потенциала Украины. Опрос Института социальной и политической психологии

Больше всего сторонников восстановления ядерного потенциала Украины находятся на юге и западе – 75% и 62% соответственно.

Напомним, что Украина одна из первых стран мира, потерявшая ядерный статус. Это произошло 2 июня 1996 года. Украина подписала международное соглашение "Будапештский меморандум", согласно которому после потери ядерного статуса Украина получала гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по количеству ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Германии, где заявили, что Олаф Шольц остановил ядерный удар по Украине.