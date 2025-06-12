У украинцев изменилось мнение о Трампе: как относятся к США

Украинцы разочаровались в президенте США Дональде Трампе. Перед вступлением в должность большинство украинцев считали его избрание хорошим для страны, однако через полгода эти мнения изменились и 72% считают президентство Трампа плохим для Украины.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Согласно опросу КМИС, в июне 2025 года 72% украинцев считают, что победа Дональда Трампа на выборах США стала плохим фактором для Украины. Шесть месяцев назад, в декабре 2024 года, таких было всего 21%. Пока только 16% респондентов считают, что президентство Трампа, это хорошо для Украины. Перед инаугурацией президента США таковых было 54%.

Хорошо или плохо для Украины, что Трамп стал президентом США. Опрос КМИС

КМИС также спросили, как украинцы относятся к США в целом, американцам и руководству Соединенных Штатов. Лучшее отношение у украинцев к обычным жителям США – 90% указали о хорошем отношении, а 3% о плохом.

Отношение украинцев к американцам, США и руководству. Опрос КМИС

К США в целом хорошо относятся 63% респондентов, а плохо 29%. Худший показатель по отношению к руководству США — 68%, и только 24% относятся к американским властям положительно.

"В случае США украинцы сохраняют критическое восприятие руководства и его политики. Однако и в целом к стране, и особенно к обычному населению украинцы имеют преимущественно положительное отношение", – указывает на результаты исследования исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, украинцы не воспринимают США как врага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональда Трампа и Меланию Трамп освистали в театре.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский обратился к Трампу с призывом надавить на Путина. Президент считает, что это поможет закончить войну.