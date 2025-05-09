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У Трампа и Мерца состоялся разговор по Украине: какое обещание дал американский лидер

Трамп заверил Мерца в "решительной поддержке" усилий Европы по достижению мира в Украине

сегодня, 07:17
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Кравцев Сергей

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил совместные усилия американской и европейской сторон по прекращению войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы федерального правительства Германии.

У Трампа и Мерца состоялся разговор по Украине: какое обещание дал американский лидер

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

В ходе телефонного разговора с главой правительства ФРГ Дональд Трамп коснулся ряд вопросов, в частности о партнерстве между странами, торговых спорах, теме российско-украинской войны.

Кроме того, отмечается, что Трамп поздравил канцлера Германии с недавней инаугурацией.

В Офисе Мерца рассказали, что немецкий чиновник "заверил американского президента, что через 80 лет после окончания Второй мировой войны США остаются незаменимым другом и партнером Германии".

"Президент Трамп и канцлер Мерц договорились тесно сотрудничать для прекращения войны в Украине. Канцлер поделился призывом президента к быстрому прекращению убийств в Украине. Россия теперь должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров", — сообщает канцелярия правительства ФРГ.

Также подчеркивается, что Дональд Трамп заявил о своей "решительной поддержке усилий Германии вместе с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира".

Также у Мерца обратили внимание, что собеседники договорились "быстро решить торговые споры".

"Оба договорились о тесном обмене и объявили о взаимных визитах в США и Германию", — добавили в Офисе немецкого канцлера.

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Источник: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/bundeskanzler-merz-telefoniert-mit-dem-praesidenten-der-usa-trump-2345970
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