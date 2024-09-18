У США и ЕС новый спор вокруг Украины: о чем не могут договориться

План восстановления Украины за счет российских финансов, которые заморозили западные партнеры Киева, находится в подвешенном состоянии. США и Европа все никак не могут договориться, как оформить кредит в 50 миллиардов долларов с использованием замороженных активов Центробанка РФ, не нарушая законы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что американские и европейские официальные лица пытаются добиться выделения кредита до конца года. Необходимо как можно скорее завершить работу над пакетом до президентских выборов в США, где есть большие шансы на победу Дональда Трампа, из-за чего может ослабнуть поддержка Украины. Однако технические препятствия, связанные с предоставлением такого кредита, усложнили дело.

Различия в правовых системах США и Европы, которые планируют предоставить деньги вперед, усложнили структуру займа. ЕС, где хранится большая часть российских активов, обязан каждые полгода продлевать санкции против России.

Из-за этого закона ЕС Управление по управлению и бюджету Белого дома определило, что кредит связан с определенным риском и что, если ЕС не внесет изменения в свои законы о санкциях, Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины, чтобы учесть все риски.

Авторы материала считают, что получение дополнительных средств для Украины политически маловероятно, поэтому кредит остается в подвешенном состоянии.

В материале говорится, что европейские чиновники не спешат менять свои законы о санкциях в угоду США, поскольку для этого требуется поддержка всех 27 стран-членов. А здесь, как известно, есть сложности. Стоит вспомнить хотя бы позицию той же Венгрии, которая продолжает "вести свою игру".

Читайте также на портале "Комментарии" — какую игру ведут США: СМИ узнали, почему пакеты помощи для ВСУ сокращаются.

Также издание "Комментарии" сообщало – это поможет Украине одержать победу: в Госдепе сделали заявление о войне.



