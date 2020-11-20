У системы автофиксации лихачей появилась новая возможность: кого теперь могут оштрафовать

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Таисия Ерохина
Система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах теперь может регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации. Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.
Нововведение заработало с 19 ноября. Так, ответственность за нарушение ПДД теперь будут нести владельцы авто на иностранной регистрации. Как иностранцы, которые заехали на своих авто в Украине, так и украинцы, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пограничники при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносят в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. И если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически найдет данные нарушителя в базе ГПСУ. Отмечается, что о вероятности быть оштрафованным иностранцев информируют на границе.
Как сообщалось ранее, в Украине ввели новые требования к велосипедистам и пешеходам.
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