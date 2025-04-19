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У России снова планы на Молдову: при чем здесь Украина

Санду считает, что Россия хочет сменить власть в Молдове, чтобы действовать против Украины

сегодня, 14:28
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Кравцев Сергей

Путинский режим не оставляет попыток сменить проевропейскую власть в Молдове, чтобы подчинить ее себе и использовать против Украины. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду.

У России снова планы на Молдову: при чем здесь Украина

Майя Санду. Фото из открытых источников

Лидер Молдовы отметила, РФ на парламентских выборах в стране пытается заменить власть и найти тех, кого страна-агрессор сможет контролировать.

Во время своей речи в парламенте она подчеркнула, что такое вмешательство угрожает не только безопасности Молдовы, но и Украине, поскольку в случае смены руководства страна может стать плацдармом для РФ.

"У нас 1200 километров границы с Украиной. Представьте себе, что за одну ночь эта граница из дружественной страны превращается в границу со страной, которая контролируется Москвой. Конечно, риски здесь есть для Украины, но в то же время риски возрастают и для Молдовы, потому что Россия может таким образом втянуть Молдову в войну", — подчеркнула Санду.

По ее словам, ради безопасности граждан и для того, чтобы не усложнять ситуацию в Украине, этого не должно произойти.

Президент Молдовы подчеркнула, у ее соотечественников есть моральный долг оставаться на правильной стороне, оставаться дружественной страной.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия начала официально обращаться в ОБСЕ, обвиняя Молдову в якобы "репрессиях" и требуя увольнения руководительницы автономного региона Гагаузия, задержанной Евгении Гуцул.

Как сообщает Newsmaker, Москва выразила свое возмущение из-за ареста Евгении Гуцул, прокремлевской губернатора Гагаузии. Представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич поднял этот вопрос на заседании Постоянного совета 27 марта, чтобы донести до международного сообщества настоящие мотивы уголовного преследования Гуцул. 

Лукашевич подчеркнул, что Кремль считает преследование Гуцул политически мотивированным, а также осуждает "давление на башкана Гагаузии" со стороны молдавских властей. Военный и политический руководители России, по словам дипломата, требуют от ОБСЕ и молдавского правительства немедленно принять меры по освобождению Гуцул. 




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Источник: https://www.jurnal.md/ro/news/9e52a81ca0a35a0d/video-maia-sandu-despre-miza-kremlinului-sa-schimbe-conducerea-cu-oameni-loiali-si-sa-foloseasca-rm-impotriva-ucrainei.html
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