У Путина прокомментировали перспективы диалога диктатора с Трампом

Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Как сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии для Интерфакс в субботу, 17 мая, диалог действительно готовится.

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"Разговор готовится", — лаконично прокомментировал Песков заявление Трампа о его намерении провести переговоры с Путиным 19 мая.

Ранее в тот день Трамп объявил о предстоящих переговорах с лидерами Украины, России и государств НАТО. По словам президента США, цель инициативы – добиться прекращения боевых действий на территории Украины.

Кроме того, состоялся разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Американская сторона заявила о презентации "мощного мирного плана", который, по мнению Вашингтона, способен завершить войну.

Впрочем, по сообщениям западных СМИ, Путин отказался от переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом. Этот план уже получил поддержку со стороны Украины и Европейского союза. Из-за отказа Кремля Виткофф временно отменил запланированный визит в Россию, о чем сообщил Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как уже писали "Комментарии", государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым приветствовал достижение договоренности о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ, заключенной в Стамбуле.





"США представили мощный мирный план по урегулированию войны в Украине. Мы приветствуем прорыв в переговорах и договоренность об обмене пленными. Этот шанс нельзя потерять. Настал момент завершить эту войну", — написал Рубио на платформе Х.