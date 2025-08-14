logo

У Путина прибивалось козырей, с которыми он едет на встречу с Трампом: о чем речь

Bloomberg пишет о том, что угроза вторичных пошлин против Индии не повлияла на экспорт нефти из портов РФ

14 августа 2025, 11:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Угроза вторичных пошлин против Индии не повлияла на экспорт нефти из российских портов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство "Bloomberg".

У Путина прибивалось козырей, с которыми он едет на встречу с Трампом: о чем речь

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске для обсуждения ситуации в Украине. Тем временем сырье продолжает беспрепятственно отгружаться из российских портов. Российский бюджет продолжает пополняться средствами.

В то же время среднесуточные поставки за прошедшую неделю возросли на 80 000 баррелей – до 3,33 млн баррелей в сутки.

Новые 25% пошлины на индийский экспорт в США вступают в силу 27 августа и еще могут быть отменены. Индийские госкомпании уже закупили часть нефти из альтернативных источников. Но влияние на российские поставки станет заметным только в октябре при нагрузках на этот период.

Авторы публикации отмечают, пока что рынок, похоже, не закладывает существенных сбоев в экспорте российской нефти. Большинство поставок с Дальнего Востока идет в Китай, тогда как рейс с Балтики на западное побережье Индии занимает около месяца – достаточно времени, чтобы дополнительные тарифы против могли быть отменены до прибытия судов.

По данным Bloomberg, в среднем за четыре недели цена Urals с Балтики и Черного моря снизилась на $0,50 – до $58,80 и $59 за баррель соответственно, а ESPO – на $0,40, до $65,01. Общая стоимость российского морского экспорта упала примерно на $50 млн и составила $1,33 млрд.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим использует саммит на Аляске, чтобы позиционировать Россию, как мировую державу, равную Соединенным Штатам, а диктатора Владимира Путина – как равного президенту Дональду Трампу, тем самым подчеркивая, что никакой изоляции Москвы больше не существует. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-12/russia-s-oil-exports-keep-flowing-ahead-of-trump-putin-summit
