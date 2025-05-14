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У Путина остался последний шанс: РФ предъявили серьезное предупреждение

Игнорирование Кремлем мирного процесса уже имеет реальные геополитические последствия

сегодня, 16:05
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на международном форуме Impact 2025 отметил, что возможные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле могут стать переломным моментом для российского лидера Владимира Путина. По словам Сикорского, это может быть "последний шанс", когда глава Кремля еще способен согласиться на мирную инициативу, предложенную, в частности, американской стороной.

У Путина остался последний шанс: РФ предъявили серьезное предупреждение

Фото: 24 Канал

Если же Путин проигнорирует эту возможность и не примет перемирие и настоящий диалог — как это уже сделала Украина, — то, по мнению польского министра, администрация Дональда Трампа может кардинально изменить свое отношение к Кремлю.

Сикорский также отметил, что признаки жестких последствий уже на горизонте. США рассматривают экономические ограничения в отношении государств, сотрудничающих с Россией. Один из примеров — законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающий введение "разрушительных санкций" против РФ.

В частности, при принятии документа могут ввести импортные пошлины до 500% на продукцию из стран, закупающих российские энергоресурсы. Сикорский добавил, что законопроект уже имеет поддержку около 80 сенаторов от Республиканской партии.

Что касается самих переговоров: в ночь на 11 мая Путин отверг предложение о прекращении огня, но заявил о готовности возобновить диалог с Киевом 15 мая в Турции. В ответ президент Зеленский подтвердил открытость Украины к переговорам, однако подчеркнул, что предпосылкой должно стать полное прекращение огня. Турция уже заявила о своей готовности быть посредником в этих переговорах.

Портал "Комментарии" писал, что представители стран Европейского Союза согласовали 17-й пакет экономических санкций против Российской Федерации. Неожиданно к принятию ограничений присоединились Венгрия и Словакия, ранее неоднократно блокировавшие санкционные инициативы ЕС.



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