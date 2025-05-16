Геополитический контекст вокруг Украины становится все более тревожным. Российский лидер Владимир Путин продолжает контролировать ситуацию на фронте, в то время как бывший президент США Дональд Трамп демонстрирует отчужденность и безразличие к течению войны. Об этом в своей колонке для Bloomberg пишет известный британский политолог Макс Гастингс.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По мнению автора, у украинского президента Владимира Зеленского есть все основания для беспокойства, особенно из-за возможной потери поддержки со стороны Вашингтона.

"Неудивительно, если Зеленскому тяжело уснуть — ситуация критическая", — подчеркивает Гастингс.

На прошлой неделе глава украинского государства заявил о готовности к прямой встрече с Путиным в Стамбуле. Однако российский диктатор проигнорировал эту инициативу, направив вместо себя делегацию лояльных к Кремлю чиновников. В ответ и Трамп упразднил собственное участие в любых переговорах. Это лишь усугубило сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

Политолог констатирует, что американская военная помощь – критически важный ресурс, и в случае ее прекращения Украина сможет продержаться всего несколько месяцев. В то время Россия, получая вооружение из Северной Кореи и активно мобилизуя резервы, увеличивает боевой потенциал.

Усугубляет ситуацию и демотивация среди украинских беженцев, которые не спешат возвращаться домой.

По мнению Гастингса, Путин не оставил планов полной оккупации Украины, смены ее руководства и установления марионеточного режима. В этих условиях, отмечает аналитик, единственный реальный рычаг влияния на Кремль – это усиление военно-экономического давления. США должны показать решительность и доказать, что не изменят своему союзнику.

Впрочем, если администрация Трампа свернет помощь, последствия будут катастрофическими.

"Украина обречена", — резюмирует Гастингс.

При этом он добавил, что такой шаг станет отказом от фундаментальных ценностей, защищаемых США на протяжении веков.

Портал "Комментарии" писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон публично отреагировал на обращение украинского военного, держащего оборону в Запорожской области. Боец ВСУ, Дмитрий с позывным "Танцор", при включении на французском телеканале TF1 призвал союзников предоставить большее вооружение, отметив, что украинские военные истощены и нуждаются в срочной поддержке.