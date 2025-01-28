У них нет брони: из 400 человек работающих в "Квартале 95", аж трое воюют

Команда "Квартала 95" состоит из более 400 человек, но только три из них решили взять в руки оружие и отправиться на фронт. Как признается экссценарист Макс Вышинский, несмотря на популярность шоу, у компании нет специальной защиты от мобилизации.

"Квартал 95". Фото из открытых источников

Макс Вышинский рассказал, что компания не является стратегически важным предприятием для Украины, поэтому не получила права на бронирование своих сотрудников. Впрочем, несмотря на отсутствие “защиты” от мобилизации в ряды ВСУ из продакшена присоединились менее 1% работников. Он также акцентировал внимание на том, что трое работников "Квартала" ушли защищать страну по собственному желанию. Что касается остального коллектива, Вышинский объяснил, что у некоторых могли быть обстоятельства, которые не позволили им стать в ряды Вооруженных сил.

"У "Квартала" такая бронь что 3 сценариста воюют на фронте По собственному желанию. Вот такая бронь у "Квартала". "Квартал" не является каким-то стратегическим предприятием для Украины — это было бы очень странно, поэтому никто нас обычно не бронировал. Мы не являемся прямой настолько большой компанией, мы продакшн который создает продукт в 95-м. Квартала нет. Возможно, у кого-то есть какая-то индивидуальная по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам", — отметил экссценарист Макс Вышинский.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что "Квартал 95" показал карту Украины без Крыма . Студия "Квартал 95" все чаще попадает в скандалы во время российско-украинской войны как из-за неуместных шуток о переселенцах, так и нестыковки по поводу прохождения военной службы актерами юмористического коллектива. Теперь кварталовцы попали в неприятную ситуацию с отсутствием Крыма на карте Украины.

Кроме того, на концерте "Вечернего квартала" показали пародию на новоизбранного президента США Дональда Трампа, встречающегося с Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Актер Юрий Ткач в парике и костюме, похожем на наряды Трампа, бегал по залу, танцевал и развлекал публику в зале. Под видео этого фрагмента концерта немало комментариев, в общем-то недовольных.