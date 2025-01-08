"У нас так было и с Patriot": Зеленский призвал не драматизировать из-за заявления Трампа о НАТО

Украина стремится получить "конкретные гарантии безопасности" от США и других западных партнеров, и этот вопрос будет обсуждаться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа. Фото: 24 Канал

В частности, он прокомментировал недавние заявления Трампа о возможности вступления Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул, что не стоит торопиться с выводами по поводу политики США. Президент напомнил, как ранее украинцам сообщали, что системы Patriot могут быть только в странах НАТО, однако эти системы появились в Украине без ее членства в альянсе, равно как и другие системы, поставленные НАТО.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина до сих пор не является членом НАТО из-за позиций США, Германии, Венгрии и Словакии.

"Нас там не видят. И я считаю, что это одна из причин, почему у нас война. Потому что не боялись, что Украина будет с кем-то. То есть Путин понимал, что за Украину никто не вступится. Он понимал, что его армия больше. и он может нас уничтожить. Но украинская армия сильных людей, наш народ, они поразили весь мир. И сегодня мы говорим и хотим этого.

В то же время Дональд Трамп, ставший новоизбранным президентом США, выразил понимание по поводу обеспокоенности России по поводу НАТО в Украине, указав, что такую позицию Россия отстаивала еще до Путина. Он также отметил, что во время его президентства война в Украине может быть завершена в определенные сроки, но добавил, что ситуация может еще обостриться.

Также "Комментарии" писали, что избранный президент США Дональд Трамп продолжает давление на Канаду. После заявлений премьер-министра Джастина Трюдо, что нет никакого шанса, чтобы Канада стала частью Соединенных Штатов, Трамп опубликовал скандальную карту.