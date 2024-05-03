У кого из глав ОВА больше всего советников: кто скрыл информацию

Несмотря на то, что имена своих советников и их количество главы ОГА (ОВА) предпочитают не афишировать активисты ОО "Антикоррупционный штаб", сумели их посчитать и идентифицировать.

Советник главы ОВА. Фото из открытых источников

Как отметил председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб", юрист Сергей Миткалик, советники играют роль так называемых "серых кардиналов" в государственных органах, имеют доступ к государственным органам, но на них обычно не распространяется антикоррупционное законодательство. То есть они даже не обязаны представлять электронные декларации. Практически влиятельная должность с малой ответственностью. Советники могут не получать вознаграждения за свою деятельность. Поэтому возникает вопрос: почему они занимаются этой деятельностью и что могут стоять за такими назначениями.

"Антикоррупционный штаб" решил узнать, сколько советников имеет каждый из председателей ОГА и на каких условиях – в штате или на общественных началах они работают.

По состоянию на февраль 2024 года есть следующие данные. Закарпатская и Черновицкая областные администрации не предоставили информацию на запросы относительно советников вообще. Одесская областная военная администрация отказала в предоставлении информации, мотивируя это персональными данными и военным положением. Вообще нет советников у главы Тернопольской ОВА. В Донецкой ОВА советник только один – в штате.

Больше советников у руководителей Николаевской ОГА (27 советников, из которых 23 на общественных началах и 4 – в штате) и Львовской ОГА (23 советников, из которых 22 на общественных началах и 1 в штате).

Больше всего советников в штате, то есть таких, которым платят зарплату, – 8 – в Сумской ОГА.

Два советника уволены в связи с мобилизацией: один в Житомирской ОГА и один – в Хмельницкой (в Хмельницкой ОГА мобилизована женщина-советница председателя ОГА – Ольга Зархина).

Только четыре ОГА предоставили информацию в машиночитном виде, как того требует закон: Львовская, Хмельницкая, Черниговская и Сумская. Остальные предоставили сканированные документы, которые можно распознать только в "ручном" формате.

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