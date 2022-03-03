У киевских защитников появился необычный Байрактар, способный предугадывать атаки врага

В кинологическом центре полиции в Киевской области теперь есть щенок, который обладает уникальной способностью – предугадывать атаки вражеских сил. Щенка назвали в честь такого важного для Украины турецкого беспилотника "Байрактар". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пост пресс-службы Нацполиции в Facebook.

Пес Байрактар. Фото: пресс-службы Нацполиции

В сообщении отмечается, что четырёхглавый защитник породы немецкой овчарки родился в Кинологическом центре за несколько месяцев до начала российского вторжения.

У щенка есть одна способность, которую уже проверили не единожды. Как только враг собирается нанести уда из артиллерии или устроит ракетный обстрел пес начинает громко лаять. Причем лает он за несколько минут, как раздаются взрывы. Эти минуты в таком случае становятся драгоценными и уже спасли много жизней украинских военных, потому что за это время бойцы успевают спрятаться в укрытии.

Щенок не перестает лаять до тех пор, пока артиллерийские залпы полностью не умолкают. Таким образом пес старается поддержать украинских защитников, которые дают отпор агрессору. Когда бои прекращается и снова наступает тишина Байрактар радуется, виляет хвостом.

В Нацполиции с юмором подходят к попыткам щенка помочь с защитой родной земли. Правоохранители говорят, что вклад Байрактара – в каждой победе защитников Ирпеня.

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