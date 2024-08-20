У границ РФ вскоре появятся тысячи немецких военных: детали

Литва начала строительство военной базы, на которой к концу 2027 года будет размещено до 4000 боеспособных немецких военнослужащих. Это станет первой постоянной дислокацией немецких военных за рубежом со времен Второй мировой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Военная техника Германии. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Германия обязалась разместить войска в приграничном с Россией государстве – члене НАТО и Европейского союза – в прошлом году. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил это решение с размещением союзных войск в Западной Германии во время холодной войны для защиты Западной Европы в случае советского нападения.

По оценкам командующего Вооруженными силами Литвы Раймундаса Вайкснораса, в ближайшие три года страна потратит более 1 миллиарда евро на развитие базы. Это является одним из крупнейших строительных проектов в ее истории – для страны с населением 2,9 миллиона человек и экономикой, составляющей десятую часть от немецкой, это "огромная инвестиция", отметил Вайкснорас в кулуарах во время церемонии запуска.

"Бригада будет работать как средство успокоения нашего населения и сдерживания, чтобы оттеснить россиян", – добавил он.

На базе в Руднинкае, расположенной недалеко от столицы Литвы – Вильнюса и всего в 20 км от союзницы России Беларуси, разместятся до 4 000 военнослужащих, хранилища для танков и другой техники, а также стрельбища всех размеров. Еще около тысячи немецких военных и гражданских подрядчиков будут размещены на других объектах в Литве.

Однако контракты на строительство заключены только на пятую часть зданий комплекса в Руднинкае. Это вызывает опасения, что он не будет готов вовремя. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил журналистам, что его ведомство заключит контракты на остальные работы к концу этого года, когда закончится срок полномочий его правительства.

"Правительство Германии запросило у парламента 2,93 миллиарда евро на заказ 105 танков Leopard 2 A8, частично для оснащения литовской базы, согласно конфиденциальному проекту бюджета, с которым Reuters ознакомилось в июне. Однако бюджетные распри внутри раздробленной коалиции Германии ставят под угрозу обещание Берлина модернизировать свои вооруженные силы", – говорится в материале.

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