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У букмекеров резко упали шансы встречи Трампа и Путина

Polymarket оценил встречу Трампа и Путина в первые 100 дней президента США.

18 февраля 2025, 16:01
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Slava Kot

Шансы встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина резко увеличились до 80% перед разговором американской и российской делегации в Саудовской Аравии. Однако после встречи представителей США и РФ шансы начали падать.

У букмекеров резко упали шансы встречи Трампа и Путина

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Ресурс Polymarket опубликовал событие по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в течение первых 100 дней президентства американского лидера, то есть до 30 апреля 2025 года. Под встречей подразумевается любая личная встреча, во время которой Путин и Трамп присутствуют и общаются друг с другом лично.

18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые прямые переговоры России и США после начала полномасштабного вторжения в Украину. В ходе этих переговоров шансы на встречу Трампа и Путина на Polymarket взлетели до рекордных 83%. Однако когда переговоры закончились, а российская и американская делегации не указали о возможной встречи обоих лидеров, шансы упали на 14 процентных пунктов и остановились на уровне 69%.

У букмекеров резко упали шансы встречи Трампа и Путина - фото 2

Шансы на встречу Трампа и Путина на Polymarket

С момента опубликования события впервые шансы более 50% встречи Трампа и Путина достигли в январе перед инаугурацией Трампа. Однако один из самых низких показателей наблюдался в начале февраля – 46% на возможность личной встречи президента США с российским диктатором.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что стал известен главный смысл переговоров США и России.

Также "Комментарии" писали, что на фоне переговоров США и России в Кремле выдвинули новое условие для окончания войны в Украине.



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