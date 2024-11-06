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Тысячи долларов за "отмазку" от армии: закарпатские чиновники наживались на ухилянтах

В Закарпатье чиновники "зарабатывали" на ухилянтах: СБУ и Нацполиция раскрыли коррупционную схему с фиктивными справками

сегодня, 16:23
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Черновалова Кристина

В Закарпатской области Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. В Закарпатье за услугу "избежать службы в армии" установлена четкая цена — 4000 долларов. Именно столько, по данным следствия, потребовали руководитель районного военкомата и заместитель командира Теробороны, чтобы "освободить" призывников от мобилизации.

Тысячи долларов за "отмазку" от армии: закарпатские чиновники наживались на ухилянтах

На Закарпатье раскрыли схему с «липовыми» справками для уклонения от мобилизации

Чиновники действовали отдельно, но их методы походили: за большие деньги они организовывали фиктивные медицинские выводы, которые якобы свидетельствовали о тяжелых болезнях у мужчин призывного возраста. Поддельные медсправки позволяли сняться с военного учета и даже открыть путь к выезду за границу для тех, кто готов заплатить.

Тысячи долларов за ”отмазку” от армии: закарпатские чиновники наживались на ухилянтах - фото 2

Схему разоблачили совместными усилиями СБУ и Национальной полиции. Оперативники не просто задержали подозреваемых, но и собрали убедительные доказательства: записи разговоров, документы и показания, подтверждающие коррупционную деятельность. Теперь обоим чиновникам предъявлены серьезные обвинения — им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. За такую "деятельность" им светят статьи за злоупотребление служебным положением и взяточничество.

“На основании полученных доказательств оба чиновника подозреваются (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом); ▪️ ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием). Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности”, — говорится в сообщении СБУ.



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