«Ты бы еще шубу одела и ондатровую шапку»: в Городенке директор школы заставил детей прийти в шортах

"Форма одежды – шорты": Директор из Городенки Ивано-Франковской области не пустил учеников в штанах, иронически высмеяв школьный дресс-код и свою коллегу из столичной гимназии.

«Ты бы еще шубу одела и шапку ондатровую»: в Городенке директор школы заставил детей прийти в шортах

Директор городенковского лицея имени Антона Крушельницкого Николай Олексин стал настоящим хитом в Facebook. Он иронически "попросил" учащихся прийти на занятия в шортах, а не в штанах.

Видео, где директор шутит со школьниками, быстро набрало сотни тысяч просмотров, а также комментарии и распространения. На видео Алексин встречает учеников и с улыбкой говорит, что им будет жарко в штанах, намекая, что комфорт – важнее норм.

"Ты бы еще шубу надела и шапку ондатровую", — шутит директор.

"А в юбке можно, Николай Николаевич?" – спрашивает одна из девушек.

"Можно, если это шорты", – отвечает директор, сам встречающий детей в шортах.

На видео дети идут переодеваться, а кто-то из школьников обрезает джинсы, чтобы соответствовать "дресс-коду". После того, как все пришли "правильно" одеты, директор пустил их в заведение, где их на уроке встречает учитель, тоже, конечно, в шортах.

Эта ироническая позиция стала прямым ответом на инцидент в Киеве, где директор одной из школ не пустила детей на уроки из-за шорт.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что в КГГА ответили на скандальную ситуацию в начале сентября, и объяснили, есть ли в школах Украины форма, и как необходимо реагировать в подобных случаях.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что нет стандарта или обязательства иметь какую-либо униформу в школах. Но каждое заведение имеет право утверждать правила внешнего вида учащихся. И в случае с Печерским районом – это вопрос коммуникации педагогов с детьми.