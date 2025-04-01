Туск обратился к Трампу по важному вопросу: что просит не рушить

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Кравцев Сергей
Премьер Польши Дональд Туск призвал американского лидера Дональда Трампа к сотрудничеству на фоне планов Вашингтона ввести пошлины на товары из стран Евросоюза. Об этом глава польского правительства сообщил у себя в соцсети X.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Туск отметил, что Польша подписала с США соглашение в области обороны. И дружба между поляками и американцами — это не абстракция.
По его словам, США всегда могут рассчитывать на Польшу. И это касается Европы в целом — у Вашингтона "есть друзья и надежные союзники от Португалии до Польши, от Дании до Греции".
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Также издание "Комментарии" сообщало - Дональд Туск отреагировал на массированный ракетный удар России, последовавший после того, как администрация Трампа остановила военную помощь и обмен разведданными с Украиной. По его словам, из-за "умиротворения варваров" становится еще больше агрессии и жертв.
Дональд Туск на платформе X опубликовал сообщение о мягкой политике к российскому диктатору Владимиру Путину и их последствия для Украины.
Ранее "Комментарии" писали - помощник Белого дома Питер Наварро заявил, что новые тарифы президента Дональда Трампа принесут более 6 триллионов долларов федеральных доходов в течение следующего десятилетия. Эксперты отмечают, что это станет самым мирным повышением налогов в современной истории США.
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