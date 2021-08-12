Турецкая компания хочет инвестировать деньги в украинские беспилотники: как планируют реализовать проект

Турция планирует запустить в Украине производство, фото из открытых источников

На Международном оборонном инвестиционном форуме в Киеве обсудили перспективы инвестиций со стороны иностранных государств в экономику Украины, сообщает Interfax.

Турецкая компания Baykar сейчас работает над инвестиционным проектом. Согласно проекту планируется построить в Украине научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственный центр, а также цеха обслуживания и ремонта летательных аппаратов. На базе производственного центра будет происходить сбор беспилотных аппаратов. Компания предлагает стопроцентные инвестиции в строительство.

В планах компании Baykar также создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий. Однако инвесторы ждут пока будет создан механизм и дорожная карта для привлечения инвестиций в развитие технологий в сфере обороны Украины со стороны турецкого бизнеса.

В свою очередь инвесторы хотят получить значительную поддержку со стороны государства и льготы, и преимущества. Заместитель гендиректора Baykar Наталья Озден отметила, что они уже осведомлены относительно законов Украины о инвест-нянях и индустриальных парках и ждут пока начнут реализовывать последние.

Ведь для инвесторов в индустриальные парки предусмотрено целевое финансирование без обязанности возвращать средства, беспроцентные кредиты и другие преимущества. Планируется еще ввести компенсации доли инвестиций от 15% до 70% капитальных расходов в первые три года и пятидесятипроцентны скидки на стоимость подключения к электросетям.

Для сравнения Наталья Озден добавила, что в Турции для индустриальных парков отменен налог на прибыль, на НДС на импорт, НДС на товары и нет социальных отчислений.

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