Главная Новости Общество события Турция экстренно закрыла небо для Израиля: что еще сделала
commentss НОВОСТИ Все новости

Турция экстренно закрыла небо для Израиля: что еще сделала

Турция разорвала авиационные и торговые каналы с Израилем из-за гуманитарной катастрофы в Газе

29 августа 2025, 18:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Анкара пошла на беспрецедентный шаг в отношениях с Тель-Авивом, экстренно закрыв свое воздушное пространство для израильских самолетов и приостановив любую торговлю с Израилем. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Турция экстренно закрыла небо для Израиля: что еще сделала

Турция закрыла небо для Израиля

Кроме этого, турецкие власти запретили турецким судам заходить в израильские порты, что фактически блокирует сразу несколько направлений сотрудничества между странами.

Причина решения

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан публично заявил, что Израиль сознательно использует голод как оружие в секторе Газа, превращая гуманитарный кризис в метод давления на палестинцев.

По его словам, действия израильских властей "не что иное, как продолжение геноцида" и происходят на глазах всего мира, который, несмотря на очевидность трагедии, до сих пор не смог заставить Израиль изменить курс.

Контекст

Отношения между Турцией и Израилем и так были напряженными после начала полномасштабной войны в Газе. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно резко критиковал действия израильских военных и обвинял их в "массовых убийствах мирного населения".

Однако нынешнее решение закрыть воздушное пространство и заморозить торговлю стало жестким дипломатическим и экономическим шагом Турции против Израиля за последние годы.

Последствия

  • Закрытие неба для израильских самолетов усложнит авиасообщение между странами и может нанести серьезный удар по туристическому сектору, ведь Турция долгое время являлась популярным направлением для израильтян.
  • Торговые ограничения повлияют на импорт турецких товаров в Израиль и экспорт израильской продукции на турецкий рынок.
  • Морской запрет блокирует логистические маршруты, что еще больше усложнит сотрудничество.

Что дальше

Анкара сигнализирует, что ее шаги направлены не только на наказание Израиля, но и на политическое давление международного масштаба, чтобы заставить другие государства признать масштабы гуманитарной катастрофы в Газе.

Таким образом Турция фактически оформила дипломатично-экономический разрыв с Израилем, аргументируя это защитой базовых человеческих ценностей и призывом к миру прекратить умалчивание массовых страданий палестинцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле недовольны спецпосланником Трампа, потому что он не способен донести их месседжи до президента США.



Источник: https://www.jpost.com/israel-news/article-865717
