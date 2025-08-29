Турция экстренно закрыла небо для Израиля: что еще сделала

Рубрики
Анкара пошла на беспрецедентный шаг в отношениях с Тель-Авивом, экстренно закрыв свое воздушное пространство для израильских самолетов и приостановив любую торговлю с Израилем. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Турция закрыла небо для Израиля
Кроме этого, турецкие власти запретили турецким судам заходить в израильские порты, что фактически блокирует сразу несколько направлений сотрудничества между странами.
Причина решения
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан публично заявил, что Израиль сознательно использует голод как оружие в секторе Газа, превращая гуманитарный кризис в метод давления на палестинцев.
По его словам, действия израильских властей "не что иное, как продолжение геноцида" и происходят на глазах всего мира, который, несмотря на очевидность трагедии, до сих пор не смог заставить Израиль изменить курс.
Контекст
Отношения между Турцией и Израилем и так были напряженными после начала полномасштабной войны в Газе. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно резко критиковал действия израильских военных и обвинял их в "массовых убийствах мирного населения".
Однако нынешнее решение закрыть воздушное пространство и заморозить торговлю стало жестким дипломатическим и экономическим шагом Турции против Израиля за последние годы.
Последствия
Что дальше
Анкара сигнализирует, что ее шаги направлены не только на наказание Израиля, но и на политическое давление международного масштаба, чтобы заставить другие государства признать масштабы гуманитарной катастрофы в Газе.
Таким образом Турция фактически оформила дипломатично-экономический разрыв с Израилем, аргументируя это защитой базовых человеческих ценностей и призывом к миру прекратить умалчивание массовых страданий палестинцев.