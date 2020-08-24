Триста украинцев приняли участие в заплыве через Босфор - взятые призовые места

300 украинцев приняли участие в традиционном ежегодном международном заплыве через Босфор в воскресенье, 23 августа. Среди них есть те, кто заняли призовые места, сообщает Укринформ.

Первые три места в возрастной категории 25-29 лет заняли наши соотечественники Артур Артамонов, Дмитрий Сельдь, Егор Черный, Вячеслав Семхайкин стал первым в возрастной категории 30-34 года, а Владимир Прищепа - золотым призером в возрастной категории 40-44 года.

Источник: Swimrocket

Среди женщин украинка Наталья Худякова заняла первое место в категории 38-39 лет, Анна Пасечник - пришла второй в возрастной категории 25-29 лет, Оксана Кошевский - вторая в категории 30-34 года, Наталья Боришкевич - получила серебро в категории 40-44 года.

В общем зачете среди мужчин Семхайкин занял пятое место с результатом 0:47:39, Прищепа - стал седьмым с результатом 0:47:45. В первую двадцатку попали еще двое украинцев - Артур Артамонов на 17-том месте и Дмитрий Сельдь - 20-е место. Лучший результат среди мужчин - у турка Мустафы Севеная - 0:46:01.

Среди женщин в общем зачете в первой двадцатке также представительницы Украины - Арина Якуба, Анна Пасечник и Оксана Кошевская - заняли 14-е, 15-е и 19-е места со временем 0:52:59, 0:53:00, 0 : 53: 34. Лучший результат показала турчанка Хиляль Зейнеб Сарач - 0:47:52.

Всего в нынешнем заплыве в Стамбуле приняли участие 1765 пловцов из 34 стран.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские теннисистки входят в десятку наиболее высокооплачиваемых спортсменок мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!