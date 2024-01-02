Три вещи, о которых больше всего жалеют люди, прожившие более 100 лет

Исследователи долголетия решили спросить людей, проживших более 100 лет, о чем они больше всего жалеют в своей жизни. Из общих ответов исследователи обнаружили три вещи, которые встречаются чаще всего.



Три вещи, о которых больше всего жалеют долгожители. Фото из открытых источников

Ученые Бен Мейерс и Фабрицио Виллаторо из организации LongeviQuest, которая собирает данные и верифицирует возраст долгожителей, провели интервью с несколькими десятками супердолгожителей, то есть людей, чей возраст более 110 лет. Исследователи искали подсказки, которые могут быть полезны в их работе по долголетию. Кроме того, ученые спросили, о чем больше сожалеют столетние.

Среди опрошенных было три основных вещи, о которых они жалели. Чаще всего долгожители рассказывали, что слишком мало времени проводили со своей семьей. Некоторые долгожители жаловались, что жизненные ситуации или события в мире повлияли на это, а также на возможность родить детей.

Вторым в списке вещей о которых больше всего жалеют долгожители оказалась чрезмерная преданность работе. Один 114-летний мужчина рассказал, что ему приходилось работать на ферме с 13 лет, поэтому практически всю жизнь он провел за работой. Теперь он считает, что мог попытаться построить другую карьеру, чтобы получить больше свободного времени, в том числе и на семью.

Еще один пункт в списке вещей, о которых сожалеют долгожители, оказалось малое количество путешествий. Столетние люди объясняют, что вспоминая молодость, они могли бы больше путешествовать. Кроме того, многие указали, что выбирая между ремонтом в доме и путешествием, они лучше бы выбрали путешествие.

Таким образом долгожители в своей жизни сожалеют о таких трех вещах:

Мало времени проводили с семьей

Много времени тратили на работу

Мало путешествовали

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