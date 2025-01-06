Три тысячи сотрудников "Энергоатома" заключили соглашения с "Росатомом", а две тысячи уехали за границу, – Котин

В течение полномасштабной войны численность работников НАЭК "Энергоатом" снизилась с 35 тысяч до 30 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал временный председатель правления компании Петр Котин.

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"До начала войны у нас было около 35 тысяч работников, а сегодня их только около 30 тысяч. Это последствия войны. Почти тысяча наших сотрудников ушли на фронт и стали военными. И, к сожалению, есть еще 3 тысячи человек, предавших Украину, заключили соглашения с "Росатомом" и остались на Запорожской атомной станции. Около двух тысяч человек уехали за границу", — отметил Котин.

Он также сообщил, что на территории, подконтрольной украинскому правительству, остается около 5 тысяч работников оккупированной Запорожской АЭС, работающих в других подразделениях "Энергоатома".

Котин отметил, что компания активно работает над привлечением новых кадров, в том числе среди выпускников высших учебных заведений, которые готовят необходимых специалистов.

"Привлечение новых работников необходимо для реализации крупных проектов, таких как строительство новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, хотя этот вопрос еще не утвержден Верховной Радой. Для таких масштабных проектов, как на Хмельницкой АЭС, нужно еще около 9 тысяч человек. Поэтому набор новых кадров есть приоритетом для нас", – подчеркнул Котин.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также были зафиксированы звуки пулеметных очередей с территории объекта. Данную информацию подтвердила пресс-служба МАГАТЭ.