Три страны, которые купили больше всего агропродукции Украины в 2023 году

Румыния, Китай и Турция вошли в тройку крупнейших импортеров украинской агропродукции в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление директора Национального научного центра Институт аграрной экономики Николая Пугачева.



Украинское зерно. Фото из открытых источников

Впервые за период независимости Румыния возглавил рейтинг крупнейших импортеров украинской аграрной продукции. За 2023 год Румыния закупила товаров из Украины на 2,875 млрд долларов, что составляет 13% общего экспорта агропродукции в Украину.

Вторую позицию занял Китай, закупивший агропродукцию из Украины на 2,22 млрд долларов. Это на 18% больше, чем в 2022 году. В целом доля Китая в экспорте Украины в 2023 году составляет 10%.

Тройку крупнейших импортеров украинской агропродукции закрывает Турция, закупившая товаров на сумму 1,994 млрд долларов, что соответствует 9% экспорта аграрной продукции Украины.

Николай Пугачев отметил, что из-за ограничений со стороны Польши она потеряла статус главного покупателя агропродукции и сократила показатели импорта на треть – до 1,79 млрд долларов.

Десять основных импортеров украинской продукции:

— Румыния – 2,875 млрд долларов

— Китай – 2,22 млрд долларов

— Турция – 1,994 млрд долларов

— Польша – 1,79 млрд долларов

— Испания – 1,765 млрд долларов

— Нидерланды – 1,274 млрд долларов

— Египет – 1,066 млрд долларов

— Италия – 1,045 млрд долларов

— Германия – 862 млн долларов

— Венгрия – 471 млн долларов

Эти 10 стран за прошлый год обеспечили 69% валютной выручки для отечественных экспортеров агропродовольствия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии провели неофициальный референдум по поставкам украинского зерна.

Также "Комментарии" писали, что Минприроды обновили сумму ущерба окружающей среде от российской агрессии.