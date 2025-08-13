Три базовых сценария разговора Трамп-Путин: что решит судьбу войны

Теперь можно говорить о трех базовых сценариях разговора Трампа с Путиным на Аляске. Первый и наиболее вероятный состоит в том, что Путин уезжает с надеждой, что ему удастся затянуть время. Его базовая идея – навязать воздушное перемирие с одновременными президентскими выборами в Украине. Логика диктатора следующая: РФ объявляет воздушное перемирие, война на земле продолжается. Украина в настоящее время проводит выборы и через три-четыре месяца происходит подписание окончательного мира. Такое мнение высказали политолог Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт продолжает, при этом сценарии Путин считает, что за это время он сможет оккупировать Донецкую область. Но, что более важно: мы не можем проводить выборы во время войны, поэтому этот вариант невозможен для нас и ЕС.

Второй вариант, по словам Вадима Денисенко, заключается в том, что Трамп, похоже, будет настаивать на полном прекращении войны с частичным "подавлением" линии фронта, которая является линией будущего "границы". И, соответственно, немедленные выборы президента.

Политолог отмечает, что третий сценарий состоит в том, что Путин выставит сразу невозможные условия о выходе Украины с неоккупированных территорий, что не поддержит даже Трамп.

"Это только часть разговора. Главная, мне кажется, и пока закрытая часть переговоров – это о снятии санкций и возможных преференциях для США. Предложение россиян, озвученное еще три месяца назад, о совместном освоении Арктики – это слишком дорогостоящая и очень далекая перспектива. Поэтому это может быть только приложением к другим предложениям. Другое предложение о создании общих торговых домов под американским флагом, которые будут торговать подсанкционными товарами в ЕС, выглядит нереальным из-за позиции Европы", – отметил политолог.

По его словам, пока неясно, какой будет модальность снятия этих санкций.

