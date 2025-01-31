Тревожный прогноз НБУ: сколько украинцев переедет за границу в 2025 году

Будущее Украины в условиях войны и высоких рисков безопасности оставляет много вопросов относительно демографической ситуации и трудового потенциала страны. По прогнозам Национального банка, миграционная волна будет продолжаться и в 2025 году. В связи с низким уровнем безопасности, постоянными перебоями с электроэнергией и общим ухудшением качества жизни, около 200 тысяч украинцев, вероятно, отправятся за границу. Однако оптимистические прогнозы указывают на возможный возврат части мигрантов к 2026 году.

Согласно новому отчету НБУ, в 2024 году из Украины выехало около полумиллиона человек, и, похоже, этот тренд продолжится и в 2025 году. В то же время, прогнозируется, что с 2026 года миграционная динамика изменится: начнется постепенное возвращение граждан в Украину. Однако адаптация украинцев за границей значительно снижает вероятность массового возвращения, и этот процесс будет медленным. Особенно это повлияет на рынок труда, где дефицит рабочей силы остается актуальным.

По мнению экономистов, даже если страны, принимающие украинских мигрантов, изменят свою политику, и ситуация в Украине улучшится, полное восстановление внутреннего спроса и снижение уровня безработицы могут затянуться. Таким образом, хотя ситуация с миграцией в Украине имеет шансы на улучшение в перспективе, экономические вызовы остаются очень актуальными.

Напомним, на фоне экономических вызовов, инфляция в Украине достигнет своего пика во втором квартале этого года, после чего начнется постепенное ее снижение. Эксперты Национального банка прогнозируют, что темпы роста цен замедлятся до 8,4% уже к концу 2025 года. Что именно приведет к такому спаду и когда украинцы почувствуют облегчение – разбирались "Комментарии" ссылаясь на данные НБУ.



