Тревожные тенденции: у украинцев изменилось мнение относительно будущего страны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование того, каким украинцы видят будущее Украины через 10 лет. Несмотря на то, что большинство респондентов считают, что Украина будет преуспевающей страной в ЕС, доля голосов с противоположным мнением выросла более чем в пять раз по сравнению с 2022 годом.
Каким украинцы видят будущее Украины
Согласно результатам опроса КМИС, в 2024 году 57% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в ЕС. 28% выбрали вариант будущего Украины без ЕС и с разрушенной экономикой, а еще 15% не определились.
Как пишет КМИС, наблюдается тенденция снижения варианта преуспевающей страны в ЕС, ведь в 2022 году было 88% респондентов, которые поддерживали этот вариант и только 5% избрали противоположный.
Если сравнивать по регионам, то наибольшая доля тех, кто видит процветающую страну, сосредоточена в центре Украины – 61%, далее идет запад – 58%, а восток и юг – 52 и 51% соответственно.
Также КМИС спросили, идут ли украинцы к единению и преодолению противоречий. 53% считают, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути объединения сплоченной политической нации. Этот показатель меньше, чем в 2023 году, когда он составлял 69%, однако выше результатов опроса до начала полномасштабного вторжения. В 2020 году только 35% считали, что украинцы идут к единению, тогда как 58% респондентов ответили, что внутренние противоречия усугубляются и ведут к расколу украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса об окончании войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готовы отдать Путину четыре области.
Новости