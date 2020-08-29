Третий Спас: как отмечать и что запрещено делать в этот день

Сегодня, 29 августа, православные и греко-католики отмечают по церковному календарю Ореховый Спас. Он третий и завершающий в цикле летних Спасов.

У Орехового спаса есть и другие названия - Хлебный, Третий, Нерукотворный или же Спас на холсте. Праздник начали отмечать еще в 944 году, после того, как в Константинополь из Эдессы перенесли Нерукотворный Образ Иисуса.

Ореховый спас. Фото: Press.lv

Третий спас, который следует за Медовым и Яблочным, - это своеобразное прощание с летом и подготовка к осени. Именно в этот день в древности хозяйки начинали печь хлеб из нового урожая. А вот мужчины делали веники для бани из веток орешника. В народе верили, что такой веник способен вылечить человека практически от любой болезни.

29 августа и сейчас принято ходить в церковь и освящать урожай: орехи, виноград, яблоки и хлеб. Также в селах в этот день раньше чистили колодцы. Ну и конечно же ходили в баню с новыми ореховыми вениками.

А вот ругаться и желать кому-то зла в Ореховый спас запрещено. Все плохое вернется к человеку с тройной силой. Нельзя в этот день также отказывать путешественникам, которые попросят их накормить или же помочь в чем-то еще.

На день отложить в сторону стоит тяжелую физическую работу. Вместо этого стоит посвятить время молитве.

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