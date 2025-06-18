Требования Трампа капитуляции Ирана уже сыграли на руку Путину: что произошло

Цены на нефть выросли сразу на 4% из-за опасений, что ирано-израильский конфликт может нарушить поставки. Президент Дональд Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции" и предупредил о возможном ударе по лидеру страны – аятолле Али Хаменеи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Цена на нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что нефть марки Brent стоит 76,70 долларов за баррель, нефть марки West Texas Intermediate — 75,20 за баррель.

Цены на нефть марки Brent выросли примерно на 10 долларов за баррель за последние две недели. На прошлой неделе Израиль начал атаки на Иран Предположения о возможном присоединении США к конфликту усилили опасения по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

Три официальных лица сообщили, что американские военные направляют в регион дополнительные истребители для укрепления своих сил .

"Требование Трампа о "безоговорочной капитуляции" Ирана и угрозы в адрес его верховного лидера сигнализируют о том, что дипломатия невозможна", — заявила Чару Чанана , главный инвестиционный стратег Saxo Markets Ltd. в Сингапуре.

"Наихудший сценарий — блокада Ормуза — может резко поднять цены", — добавила она.

Аналитики заявили, что рынок в основном обеспокоен перебоями в поставках в Ормузском проливе, через который транспортируется пятая часть мировой морской нефти.

Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, добывая около 3,3 млн баррелей сырой нефти в день, однако свободные мощности производителей в Организации стран-экспортеров нефти и их союзников могут легко покрыть этот объем.

Аналитики Fitch заявили, что ожидают, что премия за геополитический риск в ценах на нефть останется на уровне около 5–10 долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана. Ибо теперь США полностью контролируют небо над Ираном, а также он знает местонахождение верховного лидера Ирана. Такие заявления он сделал в своей соцсети.



