Тратят миллионы на пиар во время войны: новые подробности громкого тендера

Днепропетровская ОВА уже неоднократно оказывалась в центре скандалов по тендерным закупкам. Не исключением стал тендер Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Днепропетровской ОВА. Обращают на себя внимание две детали. Первая – стоимость тендера почти 1 млн грн (999924 грн).

Тендер в Днепропетровской ОВА

Более интересна вторая деталь, которая кроется в названии тендера "Услуги информационных агентств" и его результатах.

Днепропетровская ОВА выступила заказчиком информационной услуги по размещению информационных материалов в онлайн-медиа (веб-сайтах/интернет-ресурсах/веб-порталах и т.п.). Победителем тендера стало ООО "МЕДИА ИТ". Из открытых данных YouControl известно, что ООО зарегистрировано в Днепропетровской области, городе Днепр, на ул. Малиновского маршала. ООО "МЕДИА ИТ" занимается обработкой данных, размещением информации на веб-узлах и связанной с ними деятельностью. Собственником ООО является Старостенко Валерий Анатольевич.

Соответствующая компания предложила ряд информационных ресурсов для освещения деятельности ОВА. И дальше определен перечень информационных ресурсов, где в течение года должно быть размещено 206 публикаций почти за миллион гривен.

Это следующие сайты: dp.informator.ua; kr.informator.ua; nikopol.informator.ua; dp.reporter.ua; kamenskoe.reporter.ua; nmsk.reporter.ua; kr.reporter.ua; pavlograd.reporter.ua; nikopol.reporter.ua; marganets.reporter.ua; dneprlife.net; dneprnews.net; fakty.dp.ua; insider.dp.ua; kommersant.in.ua; ukrtime.net; telegraf.net.ua.

Обращает на себя внимание, что фактически по результатам тендера выбрано всего два сайта с поддоменами. При этом неизвестно, чем обоснован выбор, ведь отсутствует информация об участии в тендере других медиа-ресурсов.

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