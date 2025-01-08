Транзит российского газа через Украину могут запретить: нардепы зарегистрировали законопроект

Парламентарии подали на рассмотрение законопроект №12380, предусматривающий запрет транзита российской нефти и газа через Украину во время военного положения. Об этом идет речь на официальном сайте Верховной Рады.

Транзит газа. Фото: 24 Канал

Пока текст законопроекта отсутствует. Инициаторами выступили 18 народных депутатов от фракции "Европейская солидарность", среди которых и Петр Порошенко.

Сейчас Украина транспортирует российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" в Европу, согласно контракту, который действует до конца 2029 года.

Отметим, что 1 января 2025 Украина приостановила транзит российского природного газа через свою территорию из соображений национальной безопасности. Это было официально доложено международным партнерам, а газотранспортная система Украины теперь работает без транзита российского газа.

Ранее глава словацкого правительства Роберт Фицо назвал остановку транзита российского газа диверсией Зеленского и намекнул на возможность сокращения поддержки украинских беженцев. Фицо также предупредил о возможности прекращения поставок электроэнергии в Украину в ответ на остановку газового транзита, хотя признал, что для словацких домохозяйств это не несет угрозы. Он заявил, что Братислава потеряет около полумиллиарда евро в год из-за прекращения транзита.

С другой стороны, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что решение Украины по газовому транзиту поставило Европейский Союз в затруднительное экономическое положение.

Тем временем Молдова предложила помочь непризнанному Приднестровью покупать газ через европейские платформы, чтобы смягчить кризис.

Портал "Комментарии" уже писал, что заявление Венгрии о приостановке Украиной транзита газа России является попыткой переложить проблемы на другую сторону , а не решать их по существу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины на его официальной Facebook-странице.